土耳其籍男星吳鳳來台發展多年，2015年成為台灣女婿的他，與太太陸續生下2個寶貝女兒。時常在社群平台上分享生活日常的吳鳳，先前曾說自己家鄉土耳其目前新冠肺炎疫情嚴峻，他的妹妹和外甥也都相繼確診，同時更出現喪失味覺與嗅覺的症狀，這讓他感嘆，今年真的很辛苦。

今(30日)，吳鳳再度發文，文中說自己年紀已大的阿姨也被檢查出來罹患新冠肺炎。吳鳳說：「昨天我表姐說我三阿姨也被傳染，剛剛又收到不好的消息，最大的阿姨在家跌倒然後發燒，結果她也被檢查出來是新冠肺炎」。

吳鳳表示，他的臉書上有很多家鄉的朋友，幾乎每天都會分享誰被傳染，而且不少年紀大的人已經病逝，他也擔心阿姨們的年紀都大了，且大阿姨還有慢性病；所幸醫生覺得阿姨的病症不是很嚴重，可以先在家隔離治療。

才帶家人去嘉義玩回家的他更感嘆的說，在台灣，每個人都會注意基本的防疫措施；但在國外，連去隔壁超市都有可能讓人一輩子後悔。吳鳳也在文中和大家更新妹妹與外甥目前的狀況穩定，表妹也已結束隔離；同時請大家為他的家人加油，他也很想和大家分享家人們的好消息。

(中時新聞網)