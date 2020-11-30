美股3大指數雖在上周五(27日)感恩節假期僅開市至美東時間下午1點，但隨著疫苗陸續有好消息出爐，加上黑色星期五線上銷售表現強勁，標普500指數與那斯達克指數收盤均創下歷史新高，但隨著OPEC+明年1月的原油減產會議在即、歐美居高不下的新增確診數，讓道瓊期指從高點回落，一度大跌超過300點。美股周一(30日)開盤下跌132.66點、以29,777.71點開出，隨後跌勢擴大至超過200點，聯電ADR開盤後上漲超過2%。

截至台灣時間30日晚間10點35分，道瓊指數下跌224.81點或0.75%、暫報29,685.56點；標普500指數下跌13.11點或0.36%、暫報3,625.24點；那斯達克指數上漲6.04點或0.049%、暫報12,211.89點；費半指數上漲7.48點或0.28%、暫報2,639.04點。雖然美股今日開低，但以漲幅13%創下史上以來最佳單月表現。

4大科技巨頭表現漲跌不一，VIX指數上漲超過2.49%，但仍在近月相對低點。美股周一(30日)開盤下跌132.66點、以29,777.71點開出，隨後跌勢擴大至超過200點，聯電ADR開盤後上漲超過2%。盤前根據外媒報導指出，金融數據供應商標普全球將以440億美元收購IHS Markit，一舉超過輝達併購ARM砸400億美元規模，成為全球今年以來最大的併購案。台積電ADR股價走跌1.37美元或1.39%、暫報97.37美元；聯電ADR股價上漲0.25美元或3.52%、暫報7.22美元。

Moderna 在宣布其新冠疫苗有效性高達 94.1%後，指出已經在本周一向美國和歐盟監管機構申請緊急使用授權 (EUA)，若能獲得許可，將替全球控制新冠疫情再度推出好消息。

(中時新聞網)