台灣中研院前院長、諾貝爾化學獎得主李遠哲30日出席一場公開記者會，被問及對美國大選後未來美台關係，李遠哲表示，他在美國這麼多年，美國總統曾邀他到白宮三次，他(李)認為現任總統川普，對全世界是場災難，他建議「台灣人應把眼光放大、放遠一點」。

李遠哲今出席民進黨立委洪申翰舉行的「科學家披露氣候變遷危機」記者會，據《中評社》報導，會後有媒體問及，他對於美國總統當選人「拜登未來的兩岸政策」及「台灣安全」等問題，他一一表示了看法。

李遠哲指出，台灣人不一定都支持川普，但以氣候變遷、全球暖化的問題長遠來看，川普退出了很多國際組織，這是會帶給全球人類的大災害，而拜登當選，對人類的將來更有希望，因為他了解氣候變遷的重要性，所以會採取行動，回到《巴黎氣候協定》。

他分析，從氣候變化角度來看，「川普不相信氣候劇烈變遷、更不相信全球暖化，美國大國家態度若是如此，是全球的災難，所以拜登當選是好事」。

他也強調，許多台灣人認為川普在保護台灣，因此會認為川普連任會比較好，但對全球各國並非好事，李遠哲建議，他過去在美生活多年，美國共和黨總統曾3次邀他進白宮，而台灣政府對美國民主、共和兩黨，應該都去交往、經營，且台灣人應該把眼光放大、放遠一點，去關注更大的問題。

(中時新聞網)