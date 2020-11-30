印尼11月29日才剛創下單日破6000確診的新高，印尼籍移工更造成我國近期境外移入不斷，對邊境防疫造成威脅。（本報系資料照／陳麒全攝）

印尼11月29日才剛創下單日破6000確診的新高。（維基統計）

COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發即將一周年，全球的情勢依舊嚴峻，許多國家的單日確診數持續爆衝，其中印尼便是疫情失控的例子，今（30日）指揮中心一口氣宣布24例確診個案，其中20例均為印尼籍移工。這讓胸腔重症醫師蘇一峰相當擔心，表示當地感染人口比例肯定非常高，隔離14天都阻擋不住！

印尼11月29日才剛創下單日破6000確診的新高，印尼籍移工更造成我國近期境外移入不斷，對邊境防疫造成威脅。今一口氣新增20例移工確診，中央流行疫情指揮中心宣布，自今年12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週。

對此，陽明醫學系助理教授、胸腔重症醫師蘇一峰於臉書表示，「印尼政府傾向蓋牌不檢驗，一日都能新增6千多例了！」質疑印尼背後的感染人口比例「非常非常高！」另外，近日又傳出印尼陰性檢驗報告爭議，蘇一峰認為，印尼疫情已經失控，「必需懷疑所移工所持有的本國篩檢陰性報告是假的！」強烈建議移工不只要隔離14天，還要徹底前後篩檢陰性才能放行。

蘇一峰坦言，國內的胸腔重症醫師已經到處缺乏新血投入好多年了，面對大量新增的移工確診數，若不慎爆發院內感染，絕對會影響到台灣的醫療網完整性。這也讓他憤怒表示「大量引進大量引進一個疫情失控+證明造假的國家移工進入醫療體系中，是想要考驗台灣的醫療人員嗎？」

(中時新聞網)