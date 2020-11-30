據美國汽車協會（AAA）預估，美國今年感恩節假期旅遊返鄉人潮高達五千萬人。美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）29日警告，如此龐大的人潮移動恐導致新冠疫情雪上加霜，他同時認為現行防疫措施與建議在耶誕節前都不可能解除。

佛奇接受美國廣播公司（ABC）節目《This Week》訪問時表示，美國疫情不可能「突然好轉」，感恩節結束才是令人憂心的開始，疫情恐怕「一波接著一波高漲」。佛奇表示：「未來二或三周內，我們可能看到美國確診暴增狀況。」

AAA指出，25～29日感恩節假期出遊人數約5千萬人，較去年同期破紀錄人數僅減少約10％。美國運輸安全管理局（TSA）數據亦顯示，周六（28日）約96.4萬人通過機場安檢，較去年同期下降37％，25日突破百萬，創下3月疫情爆發以來最高，該機構預估29日人數將改寫新高。

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