《印度斯坦時報》報導，為避免巴國恐怖分子利用無人機向莫迪發動斬首作戰，印度已將反無人機系統納入總理莫迪的警衛勤務之中。甚至，印度國防研究暨發展組織(DRDO)更指定太空與國防工業公司「巴拉特電子」(Bharat Electronics)，為領頭羊單位專司為軍方研發與生產反無人機系統。

DRDO已成功研發被動與主動的反無人機技術，可讓無人機失效或遭擊落，目前已於8月15獨立日部署該系統。其射程達2至3公里，所安裝的雷達可鎖定無人機的位置，然後或干擾、或用雷射瞄準、擊落。

DRDO的雷射反無人機系統。

DRDO主席芮迪(Satheesh Redd)近日將寫信給軍方，詳細說明反無人機系統的生產資訊。至於民營企業研發的反無人機系統，已在印巴控制線上成功測試並擊退無人機。

報導中指出，反無人機系統現已成為總理莫迪的安全勤務中，不可或缺的一環。警衛部隊除在住所中為莫迪安裝反無人機系統；外出時，莫迪車隊必定配備可攜式反無人機系統。

考量到無人機的威脅性，印度自2020年起強制規定，將反無人機系統納入元首特勤任務之中。事實上，巴基斯坦的恐怖分子在查摩與克什米爾的印巴控制線(LoC)與國際邊界，利用大陸製的無人機來運送毒品與武器，讓印度軍方對反無人機系統的需求性大增。

(中時新聞網)