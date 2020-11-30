美國準總統拜登周一將公布財經內閣名單，確認由聯準會（Fed）前主席葉倫出任財長，將領導財經內閣振興美國經濟。

拜登的交接團隊周一發布消息指出，財長由葉倫出任，首席副財長為艾德耶摩，行政管理及預算局長由譚登擔任，勞斯出任經濟顧問委員會主席。

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