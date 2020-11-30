拜登確認提名葉倫出任財長 22:592020/11/30 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葉倫成為美國首位女財政部長。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國準總統拜登周一將公布財經內閣名單，確認由聯準會（Fed）前主席葉倫出任財長，將領導財經內閣振興美國經濟。 拜登的交接團隊周一發布消息指出，財長由葉倫出任，首席副財長為艾德耶摩，行政管理及預算局長由譚登擔任，勞斯出任經濟顧問委員會主席。 (工商 ) #拜登 #葉倫 #財長 #出任 #確認 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登經濟團隊 美國進步中心主席譚登傳掌預算局 10:162020/11/30 國際 編‧輯‧室‧報‧告－中美進入 拉幫打群架模式 04:102020/11/30 專題周報 搶鋒頭 傳川普在拜登就職日參選 04:102020/11/30 國際大事 川普離開白宮後 葉元之爆他最後驚人打算 22:422020/11/30 政治 曾3次受邀進白宮 李遠哲打臉民進黨：川普是世界性災難 22:492020/11/30 政治 工業與投資需求熱 推升鉑金價格 22:292020/11/30 財經 資金充沛 中長多行情強勢 名師：12月攻上萬四 04:102020/11/30 財經要聞 威斯康辛州重新計票未翻盤 川普控沒排除非法選票 07:232020/11/30 國際 拜登周二公布財經內閣 19:492020/11/30 財經 《國際政治》威州驗票證實拜登勝出 川普坦承翻盤之路正在消失 09:092020/11/30 財經 財經熱門新聞 看準拜登不敢亂？大刀砍美科技巨頭 歐盟下最後死期 - 財經 美搞2大事爆災難？ 羅傑斯警告：未來10年此生最困難 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 陸半導體龍頭「3缺」 8800億晶片建設驚爆停擺 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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