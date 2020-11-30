勞動基金委外代操9月慘虧749億元，引發網路諸多討論，相較之下，日本央行押注ETF而大賺560億美元（約新台幣1.6兆），羨煞旁人眼光。對此，先前也有網友提問存股標的，許多人大推追蹤台股指數的ETF與台股權值王台積電，有部分網友就質疑為何勞動基金不跟著做就好，但專家指出，其實背後原因與「保守」2字有關。

勞動基金近期搏上新聞版面，不僅是今年該基金績效在股災後大幅虧損，雖然一度在7月轉虧為盈，但9月又因地緣政治、國際疫情嚴峻以及美國大選將至等因素，整體勞動基金績效9月虧損達749億元。

此外，台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股弊案，發現寶佳資產管理公司投資主管邱裕元涉嫌答應支付前勞動基金運用局國內投資組長游迺文交際費及不詳金額賄款，運用局勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票炒作，讓勞動基金聲譽大受影響，甚至有網友質疑，是否因此弊案影響勞動基金績效？

有網友近日在PTT論壇發文表示，股市破萬點，勞動基金9月慘賠749億，閉著買台積電都賺翻了，今年績效幾乎是從頭負到尾，唯一正的也沒啥賺到，這時候政府就不做梗圖了。網友痛批，並提到「根本不用操作，閉眼買0050和台積電都隨便賺」。

勞動部長許銘春27日曾表示，她知道此弊案後已要求將當事人調離現職，並通報政風處；許銘春也提及，「勞動基金的投資都有機制，不是一個組長可以去操控決定的」。勞動基金運用局資料也顯示，9月大虧749億，評價後收益數縮水至22.4億元。

據《東森新聞雲》報導，股市分析師陳相州表示，台灣退休金運用有其法規限制，不允許全額投入股票，也沒有一個國家的基金是這樣操作。陳相州表示，台灣投資環境較為「保守」，寧可持有風險較低的債券部位多一些抗跌，導致金融市場處於多頭市場獲利跟不上，也與這2字有很大關聯。

(中時新聞網)