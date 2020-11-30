美國商品大王羅傑斯（Jim Rogers）曾在本月初警告，疫情下全世界都在印鈔支撐市場，可能導致一場災難，他今（30）日更指出，美國政府債務和美國聯準會（Fed）前所未有的印鈔規模，將是2021年最大風險，加上全球債務水平升高，預計未來10年，將是市場有生以來最困難的時期。

根據《路透》報導，美國商品大王羅傑斯今在《路透全球投資展望2​​020峰會》中指出，由於債務過多，我們在2008年（金融危機）經歷的恐怖時刻，因為自2008年以來，各地的債務都在飆升，我們甚至無法算出增加了多少債務。

他預計，Fed將繼續在拜登政府下印鈔和增加支出，而有望接任新任美國財政部長的前美國聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）「喜歡印鈔和花錢」。但羅傑斯預期，美國政府承擔的債務，以及Fed史無前例的印鈔規模，會是2021年的最大風險，加上全球債務累積的程度，羅傑斯認為未來10年，將是他有生以來市場最困難的時期。

羅傑斯還強調，他在美元匯率修正後並不看空美元，也看好美元的避險吸引力，他說，現在有很多空頭部位，這通常會帶來反彈漲勢，因此我並不看空美元。此外，他也不會以當前的價格買入黃金或白銀，而是在考慮兩種貴金屬價格下跌後，將其添加到自己的投資組合中，因為從歷史上來看，白銀比黃金便宜得多，他會同時購買白銀和黃金，但會買更多白銀。

(中時新聞網)