防衛部落格(Defense Blog)報導，俄國空軍副司令安德烈·尤丁中將（Andrei Yudin）對軍方媒體茲維茲達（Krasnaya Zvezda）說：「我們開發S-500機動防空系統的工作，計劃於2021年完成。」

俄羅斯副總理鮑里索夫（Yuri Borisov）在俄國陸軍2020年國際武器展上表示，S-500系統已經在接受性能測試，並且正在進行零件購買與批量生產的規畫工作。

S-500是在2002年開始研發，2014年定型，技術來自S-400的升級改進，它的大多數性能都還沒有公布，僅知著重在防禦彈道飛彈，飛彈射程可達480公里。

俄羅斯副國防部長阿列克謝·克里沃魯奇科（Alexei Krivoruchko）今年2月表示，S-500防初步測試將於2020年開始，不過隨後因為新冠疫情而擔誤。

現在的說法是，它的測試工作仍在進行，應可在明年量產，2025年可以進入初期部署。

(中時新聞網)