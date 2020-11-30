行政院前發言人丁怡銘29日赴警局應訊說明「牛肉面風波」，遭質疑耍特權，雖然中正一分局30日出面澄清，但卻又扯出案外案，陳明志的女兒被發現為替父親抱屈在網路上攻擊媒體，而陳明志還退出媒體群組。對此，資深媒體人康仁俊直言，這會讓媒體以為，「現在是換成你們要來跟我們開戰嗎？」

康仁俊30日在政論節目《新聞面對面》中表示，不要以為丁怡銘的事情結束了，因為今天新的案外案又出來，分局長的女兒也跳進來加入戰火。他指出， 分局長的女兒被發現在IG上罵媒體，但最好笑的是當媒體去問發生什麼事的時候，中正一分局分局長退了媒體群組，沒人知道發生什麼事。

康仁俊認為，這整件事情其實是一個很好解決的事情，講清楚就可以了，「可是居然到後面可以延續到說，記者找要找分局長問他女兒寫那些，他自己就退了群組，所以媒體就會覺得說，換你要來跟我們開戰嗎？」

康仁俊也說，這件事情因為牽扯到丁怡銘，會讓外界質疑是否又在濫用行政資源，若未妥善處理，會比國民黨在立院丟擲豬內臟還超過。

(中時新聞網)