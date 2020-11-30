主板廠華擎科技（3515）跨界尋電競戰友打團體戰，找來電競品牌雷蛇Razer合作，攜手推出全球首款「Razer Edition」系列的AMD晶片組主機板，揭起雷蛇首次跨足主板市場的開幕戰，也推助華擎打入Razer Fans族群。

雷蛇與華擎第一款聯名主板系列，將以ASRock Taichi系列的AMD X570及B550兩款主板產品線，推出X570 Taichi Razer Edition與B550 Taichi Razer Edition全新主板。

除了是全球第一款原生整合Razer Chroma RGB燈效的主板外，強大的16相數位供電，及配置Killer 2.5G LAN和Killer 802.11ax WiFi網路晶片模組更將為玩家們在遊戲中帶來高速連線的壓倒性優勢，提供更好的對戰體驗。

華擎主機板事業處處長Chris Lee（李正揚）表示，透過與雷蛇的合作、將華擎引以為傲的Taichi系列再次昇華，亦將能賦予電競玩家們更多所喜愛的元素。

雷蛇全球（軟體）行銷總監Kushal Tandon則表示，此回與華擎合作、能讓Razer Chroma RGB原生整合多達數千種裝置、相容於Chroma RGB系統中，這也將使ASRock Taichi Razer Edition系列主板成為所有Chroma RGB裝置的最終控制中心。

AMD客戶端事業部公司副總裁兼總經理Chris Kilburn則表示，不論是AMD、ASRock或Razer，都以追求玩家們極致的遊戲體驗為目標，而Taichi Razer Edition也將透過AMD 500系列晶片組和最新Ryzen 5000系列桌上型處理器的最強效能，與ASRock和Razer共同為玩家創造性能及個性化的完美融合。

華擎近年透過與產業鏈中的其它周邊產品業者合作，持續擴大在電競市場的競爭力，如與Cooler Master、Fractal Design和NZXD等合作、推出搭裝華擎主板或板＋卡的機殼，另在風扇、記憶體也分別與Cooler Master和十銓、Geil等業者合作。此回與雷蛇攜手後，更將進一步擴展華擎在電競市場競爭利基。

(工商 )