傳統麵包店越來越少，逐漸被新穎、潮流派或是文青風麵包店取代，但傳統糕點的懷念好滋味，仍深深擄獲許多老饕的味蕾，位於台北市萬華區一間傳統麵包老店「喜相逢西點麵包店」，傳出熄燈號，不少網友大嘆真的很可惜。

臉書粉絲專頁「六庄」，今（30）日發文表達不捨，內文說道「再會了！喜相逢西點麵包店」，從1987年開業到現在的喜相逢，因為老闆「真的累了」，於是決定歇業，「六庄」小編不捨的說，「相信大家多少都有吃過他們著名的黑森林蛋糕，這種傳統純粹的生日蛋糕，現在越來越難找了」。

由於30日是營業的最後一天，許多忠實顧客湧進喜相逢，搜刮最後一次可以吃到的蛋糕、點心，甚至有老饕一天去了2、3趟，也有許多人在店裡拍照，最後小編不捨表示「謝謝喜相逢在加蚋仔（南萬華地區）服務這麼久，老闆老闆娘好好休息，我們會記得你爽朗的笑容，祝福你們身體健康一切順利唷」。

歇業消息一曝光，許多網友感嘆天下沒有不散的筵席，身體健康還是最重要，並祝福老闆一切順利，「我好愛你們的三色蛋糕&泡芙」、「這是我小時候吃到大的麵包店」、「芋頭吐司超好吃」、「最愛芋頭布丁蛋糕」、「七點一起床就訂了黑森林蛋糕，慶幸老闆還有接單，拿到都捨不得打開，還是熟悉的味道，但今天格外好吃，真的是從小到大的回憶，再見了，謝謝老闆老闆娘」。

(中時新聞網)