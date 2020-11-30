奧萬大賞楓一日遊旅行團中型遊覽車翻覆，造成1死20傷。罹難的黃姓團員夫妻一同出遊，妻子在車禍中重傷緊急治療後轉院回高雄。黃姓團員夫妻都是愛狗人士，發生這樣的意外，社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟得知消息，十分難過。

顏杏娟在FB中PO出黃姓團員坐擁2隻小狗的照片，在貼文中說：「看到奧萬大出車禍，死者是我的認養人兼好友，讓我好難過。夫妻都很愛狗，黃先生走了，黃太太重傷轉回高雄。老天爺你到底怎麼了？這麽好的人，請大家幫黃太太集氣，你要平安無事啊。」

貼文也引來許多愛狗好友的留言：「希望黃太太平安」、「願黃先生靈安，黃太太心安」、「黃太太妳要堅強⋯加油」、「天啊~~~~~一路好走」、「集氣 黃太太加油」

據《聯合報》報導，顏杏娟告訴記者，黃姓團員這對愛狗的夫婦，曾經在協會舉辦的流浪犬認養活動中認養小狗，之後夫婦倆還把小狗照顧得很好，讓她感動又欣慰。同時也曾捐款給協會，十分有愛心。

(中時新聞網)