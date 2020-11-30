歌手曹格與妻子吳速玲結婚12年，育有兒子Joe和女兒Grace，2014年曹格帶著兩名孩子登上親子實境秀《爸爸去哪兒》後，深受大眾喜愛。曹格和吳速玲也時常在社群平台上分享孩子們的成長點滴，讓不少叔叔、阿姨能時時更新孩子們的近況。

曹格先前在社群平台曬出女兒Grace近照，一雙大長腿引發網友熱烈討論，大家印象中那個肉肉的包子妹已經消失，如今長大後的模樣，的確和小時候差異頗大。

暴風抽高的Joe，已經快跟媽媽一樣高了 (圖/ 媽咪速玲臉書)

才曬完女兒近照，今(30日)，曹格上傳週日載著兒子Joe外出的照片。今年12歲的Joe，已不經不是小時候那個愛哭包，轉眼間暴風抽高的他，身高直逼169公分，和媽媽吳速玲走在街上，甚至已能勾肩而行，媽媽也說，Joe明年應該就能比我高。

看到Joe從小朋友變成青少年，許多網友有點感嘆時間過得太快，一轉眼Joe已經變成小型男，越來越有大男孩的味道，而且好man，和爸爸一樣。

長大後的Joe，和小時候判若兩人 (圖/ 曹格臉書)

對於曹格而言，除了有一雙優秀兒女外，和老婆吳速玲雖已結婚12年，但兩人至今依舊甜蜜，幸福的一家四口，讓許多人羨慕不已。

(中時新聞網)