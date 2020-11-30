我們生活的環境或許原本是平安、健康、喜樂，甚至財運、事業都非常旺，財運亨通，但有時外在環境的道路、河川、溝渠、建築物、電線桿、燈桿、變壓器、電塔等設施所造成的外煞，容易引發官訟是非、口角，甚至是意外血光、病痛。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，面對「外煞」一定要注意，並最好盡快改善它！

【剪刀煞】

房屋位於Y字形分叉路口的夾角處，如同位於剪刀的刃口，稱為「剪刀煞」。

容易引發：1.意外血光。2.屋內人不和諧。3.官訟是非、口角。4.住戶經常搬遷。5.員工流動性高，管理不易。

解決方法：1.刃口處種植高大樹木。2. 擇日選時，安裝開光「石敢當」。3.經營與刀刃有關之行業，例如製刀店、屠宰店、理髮店。4.開設宮、廟、佛寺、教堂。

牆上插設尖銳鐵條，好像把自己置於監獄之內，稱為「是非牆」。(示意圖／Shutterstock)

【是非牆】

圍牆高而近逼房子，牆上又插設尖銳鐵條，好像把自己置於監獄之內，稱為「是非牆」。

容易引發：1.官訟是非。2.氣量狹小。3.朋友越來越少。

解決方法：1.拆除尖銳鐵條。2.將圍牆改低。3.圍牆與房屋之間，最好距離兩公尺以上。

【牢獄煞】

書云：「正屋中低，四獸高，為拘囚之象。」本身房子不高，前後左右卻緊鄰高樓，稱為「牢獄煞」。

容易引發：1.官訟是非。2.宅運退敗。3.運勢退敗，有志難伸。4.員工不易管理。解決方法：1.不宜當住家。2.房子內外要明亮耀眼。

【穿心煞】

道路沖射房子前面，稱為「穿心煞」。容易引發：1.意外血光。2.官訟是非。3.住家則家內不和諧。4.商店則員工管理不易，流動率高。

解決方法：1.前陽台種植綠色植物。2.安置石敢當。3. 擇日選時，安裝開光羅盤。

【暗箭煞】

道路沖射房子後面，稱為「暗箭煞」。

容易引發：1.意外血光。2.官訟是非。3.犯小人。4.住家則家內不和諧。5.商店則員工管理不易，流動率高。

解決方法：1.前陽台種植綠色植物。2.安置石敢當。3.擇日選時，安裝開光羅盤。

【壁刀煞】

房子被牆壁、圍牆直線沖射，稱為「壁刀煞」。

容易引發：1.意外血光。2.官訟是非。3.病痛開刀。4.屋內人不和諧。

解決方法：1.被沖射之處種植綠色植物。2.擇日選時，安裝開光羅盤。

【壁角煞】

房子被牆角、屋角斜線沖射，稱為「壁角煞」。容易引發：1.意外血光。2.官訟是非。3.病痛開刀。4.屋內人不和諧。

解決方法：1.被沖射之處種植綠色植物。2.擇日選時，安裝開光羅盤。

【催火煞】

房子屋頂或附屬設施呈尖形，稱為「催火煞」。

容易引發：1.火災。2.意外血光。3.是非口角。

解決方法：1.將尖形設施改成平面或圓弧形。2.屋頂勿用紅色、綠色。

為出入方便而在房子前面架設樓梯，稱為「鐮刀煞」。(示意圖/Shutterstock)

【鐮刀煞】

為了出入方便而在房子前面架設樓梯，稱為「鐮刀煞」。

容易引發：1.意外血光。2.病變開刀。3.官訟是非。

解決方法：1.將架設在前面的樓梯拆除。2.樓梯應建在房子後半部。3.不宜當住家，只可當倉庫。

【三川煞】

廟宇屋脊兩端（三川脊）尖聳高蹺，鄰近被沖對的房子，稱為「三川煞」。

容易引發：1.意外血光。2.官訟是非。3.口角爭執。4.病痛。

解決方法：1.被三川脊沖對之處的陽台種植植物。2.擇日選時，安裝開光羅盤。

【刀鋸煞】

房子四周有斷垣殘壁相對，稱為「刀鋸煞」。

容易引發：1.意外血光。2.犯小人。

解決方法：1.夷平斷垣殘壁。2.斷垣殘壁相對處，種植樹木。

(中時新聞網)