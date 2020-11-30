民進黨桃園市議員王浩宇近日稱，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排「有瘦肉精」，但遭點名的中壢家樂福晚間貼出SGS檢驗報告自清零檢出。但王浩宇仍一口咬定「家樂福美牛在養殖過程中，確實有使用萊克多巴胺」，並PO出他和公關的16秒錄音檔，而家樂福對此發出「重大通知」回應。

王浩宇28日在臉書貼文，稱家樂福所販售的美國無骨牛小排「有瘦肉精」。對於王浩宇聲稱家樂福美國牛含瘦肉精，引起桃園當地人心惶惶，「家樂福中壢店」30日表示，「目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢的檢驗結果屬於未檢出，並且符合法規合格商品，請民眾安心購買」。

就在家樂福中壢店回應後，王浩宇同日晚間再度PO文表示，他與家樂福公關電話談過，並貼出「文字對話過程」及「錄音檔」，王浩宇聲稱，「對方也很清楚美牛在美國養殖過程中確實是有使用萊克多巴胺的，甚至承認內部曾經多次少量檢出合法含量」。

他強調，「因為某些政黨不斷操作讓民眾恐慌，讓廠商無法真正的跟消費者溝通清楚相關的使用，糟蹋非常好吃的美國牛肉，他覺得很可惜」。但公關無奈表示，「不願被王議員捲進這次事件中」。

對於王浩宇諸多評論，家樂福30日傍晚在臉書主粉絲團發表「重大聲明」，強調，「美國牛肉進口皆依國家規定，且須經海關報驗程序合格始能進口；本公司更採定期抽驗方式進行管控，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出，相關抽檢報告公布於網站」，並秀出SGS檢驗報告。

【重要通知】 美國牛肉進口皆依國家規定， 且須經海關報驗程序合格始能進口； 本公司更採定期抽驗方式進行管控， 近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出， 相關抽檢報告公布於網站。 家樂福商品檢驗報告網站: https://certificate.carrefour-taiwan.com.tw/report/Meat/ 賣場另提供澳洲牛肉、巴拉圭牛肉供民眾選擇。 敬請安心選購。 #定期自主性檢驗 #皆依國家規定 #未檢出 由家樂福Carrefour 發佈於 2020年11月30日 星期一

(中時新聞網)