經濟部「縣市共推住商節電行動計畫」自2018年起提供服務業、機關與學校汰換老舊設備補助。因台中市申請踴躍，市府為避免收件補助金額超出預算經費，6月20日公告停止受理，但日前申請案件陸續審核及撥款，尚有剩餘款約2000萬元經費，經發局已再次公告受理補助，歡迎有興趣的服務業、機關與學校踴躍申請，把握汰換補助機會。

經發局長張峯源說明，「縣市共推住商節電行動計畫」補助包含照明燈具、無(有)風管冷機、冰水主機、室內停車場智慧照明、800公升以下電冰箱及申請設置能源管理系統等，最高補助金額為汰換設置費用的二分之一。

市府配合中央政策自2018年受理申請，服務業、機關與學校申請相當踴躍，為避免收件補助金額超出預算經費，因此於今年6月20日公告停止受理，累計申請總補助金額逾2億元，預估節電量約7357萬度電。

經發局強調，老舊設備不僅效率差又相當耗能，透過汰換為節能設備，不僅能省電，還能省荷包，先前未申請到的單位可把握這次機會申請汰換，相關的汰換補助條件及規定可至經發局網站查詢，並至「台中市住商節電補助申請平台」線上申請。

(中時 )