台中市西屯區大河里土地公廟，舉行國際競圖，由日本籍芥隆之介奪冠，總經費8000多萬，拖6年為財源不足延宕多年，麗明營造董事長吳春山以8888萬得標，不足費用由他募款，預計120人認養，每人20萬元，目前已有上百名企業老闆捐款挹注，其中很多為上市公司，讓這座國際級的土地公廟超人氣。

台中水湳經貿園區占地67公頃中央公園，將於12月6日啟用，為開發這塊綠寶石，大河里土地公廟搬離暫棲鐵皮屋，地方斥資8888萬打造新廟，為全台首座國際競圖的土地公廟，12月5日舉行動土，不足2000多萬已有100多家企業認養光明燈，合力促成土地公住新家的美事。

興建大河里土地公廟的麗明營造董事長吳春山，是挑戰最難蓋建築的「專門戶」，繼打造台中國家歌劇院後，故宮南院也出自他手。

大河里這座這土地公廟，為吳春山興建公共設施屬迷你版的建案，土地公廟是國人重要信仰中心，發願要蓋好這座國際級土地公廟。

大河里福德祠管委會主委劉坤湧表示，百年歷史的大河里土地公廟，得獎作品透過屋頂從天到地垂降與大地融合，保留傳統宮廟屋頂又不失現代感的設計，1日將土地公請到新的鐵皮屋暫住，一起見證新土地公廟興建過程。

(中時 )