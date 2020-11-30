網紅小A辣原本是男兒身，10月砸45萬飛到泰國進行性別重置手術，如今生理上已經變成真正的女性，但其實幾年前她才公開說過自己絕不會變性，30日她發文聊到決定變性的心路歷程，坦言當初是為了媽媽才隱瞞內心真實想法，沒想到傷害了對方的信任，自己也痛苦。

小A辣表示，從幼稚園開始就發現自己與其他小男生不一樣，因為看到男生會害羞，所以他幾乎都和女生一起玩，升上國中後，他卻因為這樣被說是娘娘腔，並遭到嘲笑欺負，國中三年成為他這輩子最不開心的時期，而讀高中後，小A辣就故意封閉自我，半夜不睡覺打遊戲、白天去學校就睡覺，完全不跟同學打交道，覺得這樣性向不會曝光就不會再度被欺凌。

小A辣談決定變性的心路歷程。（圖／翻攝自小A辣臉書）

後來，小A辣上了大學開始外宿，讓他不必再擔心家裡眼光，更於參加學校社團時被誇獎清秀，同學也鼓勵他扮女生，讓小A辣開始真正做自己，接著畢業後，小A辣接到兵單，為了想要更確定自己是不是真的想要當女孩子，他放棄申請可以不用當兵的性別認同障礙，原本還很擔心入伍會被欺負，沒想到竟特別受到照顧，全因他兼具對男生的了解和女性細膩心理。

最後，小A辣透露前幾年為什麼說自己絕不變性的理由，原來是怕說實話媽媽會想不開，「其實我是為了要安撫我媽媽說謊，結果痛苦的是我自己，我也傷害了她對我的信任」，加上當時爸爸因為拔牙細菌感染過世，媽媽更無法接受他再去動手術。

所幸經過三年的溝通，小A辣媽媽終於認同他，「她也說了，人生是我自己的自己要過得開心，不要後悔就好」，讓小A辣很有體悟，表示之後不會再把將來的事說死，否則可能就會打自己的臉，「如今我終於知道自己要的是什麼，自己想要成為什麼樣的樣子，現在的我很開心很自在，祝福每個想要做自己的人都可以如願以償。」