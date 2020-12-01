臺中火車站鐵路高架化已超過兩年，每天超過5萬人次進出，站前廣場卻宛如水泥荒漠的冬季新造景有礙觀瞻！市議員鄭功進質詢說，臺中市自詡為宜居城市，身為第二大城的重要轉運樞紐，門面豈能如此「落漆」，負責照護管理的相關單位，顯有失職，希望市府趕緊完成點交補植新植栽，讓站前廣場重現綠意。

交通局長葉昭甫表示，臺中火車站前轉運中心、計程車排班區及大平臺等產權目前仍由建造單位交通部鐵道局持有，為儘早移交產權，交通局已於今年6月與鐵道局進行財產盤點，也在上週針對移交前待改善項目現勘確認；目前大平臺樓梯植栽帶裸露情形，已請鐵道局協調廠商儘速補植，市府將於植栽補植完成後，加速辦理後續點移交作業，預計於今年12月底完成。

鄭功進表示，自從大智路打通之後，自己常從復興路走大智路繞到站前廣場附近散步，看著景觀平臺上的樹木相繼枯死，完全無人理睬，也從未看過相關單位前來補水或補植，很像三不管地帶。

地方民眾指出，盧市長帶領的市府團隊，總是自稱自己是媽媽市長，但明明植物也有生命，放任景觀行道樹自生自滅，真的不像是一個稱職的好媽媽，還是說這是市府12月份別出心裁的換季新造景，走荒地景觀風？

鄭功進強調，臺中鐵路高架化臺中新站的啟用，已經超過兩年，到現在居然連景觀平臺上的樹木都無法保活，樹枯草黃，植栽樹穴周圍遍地菸蒂垃圾，甚至還有威士比，真的很丟第二大城的臉。

鄭功進認為，市民只能看見市府，不斷在上面辦籃球賽、街舞比賽，卻看不到管理維護單位的積極態度，捨本逐末的做法，反而降低市民的城市光榮感。市府應提出有效管理計畫，早日找回站前門面的綠色生機。

(中時 )