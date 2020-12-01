最近台灣運彩公司接到幾件購券者寄來的「無字」彩券，說他們這些彩券都是有中獎的，只不過不知道為什麼買來印好好的彩券會變成完全無字的彩券，無法透過投注站的投注機兌獎，希望公司能協助辨認這些彩券並支付其獎金，今天就來跟大家報告一下公司處理的情形，同時也分享一下如何適當保存購買的彩券。

彩券變「無字天書」怎麼兌獎？還原結果意外

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

這次受理的「無字」彩券都是買NBA總冠軍湖人奪冠，他們在年初時就看好湖人，趁高賠3.20倍時買了4,120元，也有人買3.10倍1,000元，結果要兌獎時才發現彩券沒有保存好，中獎彩券受到長時間的曝曬或受潮，導致完全看不到彩券內容及下方的條碼(Barcode)，無法透過投注站或銀行的機器進行兌獎，經專責單位精細辨認彩券真偽，並透過吹風機加熱方式辨識彩券內容以及比對系統的交易紀錄，確認中獎無誤，分別將中獎獎金13,184元及3,100元匯款給2名購券者。

「無字」彩券(1)。(台灣運彩提供)

「無字」彩券(2)。(台灣運彩提供)

運動彩券跟公益彩券採用的都是熱感應紙的紙質，紙張可因受熱而改變顏色，不需要使用墨水或油墨，因熱感應紙本身會跟空氣中的氧氣產生熱能反應，所以要避免與塑化劑或揮發性油漬品放在一起，也要盡量遠離熱源，避免彩券受熱變黑，導致彩券資訊無法辨識；此外，印製在彩券上的資訊如果長時間接觸到陽光、濕氣、塑膠或皮革等，會容易脫落，變成「無字」彩券。

問題彩券申請程序。(台灣運彩提供)

運彩發行條例第17條規定內容。(台灣運彩提供)

運動彩券發行條例第 17 條 規定「向經銷商購買之運動彩券中獎，因火燻、水浸、油漬、塗染、破損或其他情形，致不能辨認真偽者，不予兌獎。」，也就是說運動彩券的實體必須足以辨認真偽，才能被受理兌獎。儘管台灣運彩會盡所能協助兌獎，但還是希望大家能夠妥善保存彩券，避免產生毀損無法辨識，影響權益。當然也可以申請成為虛擬通路會員，所有交易都會以電子的方式留存紀錄，也就不會有實體彩券保存的問題。

(中時新聞網)