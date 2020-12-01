通過車行漫漫的木瓜溪橋，沿著山路夾帶大片的綠便是唯一景色，不同於前段的平坦，進入山區後約2至3公里的連續上坡，或許就是兩潭自行車道中可驗車手的最大難關。位於花蓮縣壽豐鄉的「鯉魚潭」，面積約104 公頃，是花蓮縣境內最大的內陸湖泊，因靠著潭東的鯉魚山故取名鯉魚潭，鄰近翡翠谷以及池南森林遊樂區。鯉魚潭周邊有獨木舟、立槳、腳踏船出租等豐富的水上活動設備。

如果想散步或是健行，周邊有鯉魚潭環潭步道、鯉魚山森林步道。漫步環潭步道，可以享受夾繞在山水湖泊之間的自然生態，徒步健行約一個半小時可以完成；而鯉魚山森林步道則可眺望中央山脈、花東縱谷，享受森林浴、賞鳥、健行等多種體驗。鯉魚潭生態環境豐富，夜晚不時可聽見蛙類高聲合唱，每年三到十一月間，還能在鯉魚潭邊看見螢火蟲的蹤影，其中又以四到五月為最佳的賞螢時機，現場也會有免費的解說導覽，讓遊客們能更了解螢火蟲與鯉魚潭間的生態關係。

樹屋已成為許多人來訪必吃的美食。(圖/花蓮趣提供)

來到這裡也別忘了品嚐這裡的特色小吃，像是芋頭、地瓜酥、蝦餅、活跳蝦、木瓜牛奶等，而特色餐廳也相當受歡迎，「樹屋」餐廳就是其中之一，提供極具原民特色的餐點，像是鹹豬肉、炒野菜、桶仔雞，每一道菜品都道地又美味，常常過了用餐時段還是高朋滿座，建議想來嚐鮮的遊客可以提前預約，用美食妝點旅程的回憶。

鯉魚潭

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100 號

電話：03-8641691

時間：08:30-17:30

廁所：有

本文作者:彭浮

《花蓮趣》35期

(中時新聞網)