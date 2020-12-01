【回憶殺】前藝人洪其德擁有186cm的高大身材及俊俏外型，主持風格幽默搞笑，卻因染毒和酒駕肇事斷送星路，12年後他回歸平凡生活，兼差2分工作賺月薪5萬。

洪其德背景大有來頭，爺爺洪鼎元曾任刑事警察局局長，父親洪濬哲是前籃球國手、前立委，他繼承爸爸的運動細胞，打起籃球有模有樣，後來進入演藝圈，以外景主持為主，當年手上節目有《食在好味道》、《黃金征服者》、《世界非常大》等，月收入可高達20幾萬，進出均是進口車代步。

洪其德遺傳到前籃球國手父親的體育細胞。（圖／中時資料照）

但他當時年輕愛玩，時常流連夜店，甚至涉嫌吸食毒品，關進台北看守所勒戒48天，後來疑似酒駕拒絕酒測挨罰6萬，但沒記取教訓，2008年在墾丁無照酒駕撞死在餐廳洗碗的婦人，酒測值高達1.28，幾乎神智不清，即便事後與死者家屬以330萬和解，並在虎口刺青警惕自己，仍無法繼續演藝工作。

洪其德染毒又酒駕肇事，坦言悔不當初。（圖／中時資料照）

卸下藝人光環的洪其德，坦言得了憂鬱症，曾動念輕生「一命還一命」，每天晚上都會作噩夢，也害怕人群，出門都要戴口罩才有安全感，在友人的介紹下，他在飛鏢店與燒烤店打工，月入約5萬塊，身邊也有小13歲的女友，雖然生活逐漸穩定，但45歲的洪其德認為自己沒有能力成家，更別說回到演藝圈。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)