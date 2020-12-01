長年受海浪來回沖淘刷洗的七星潭，最大的特色就是礫石沙灘，坐在沙灘上欣賞星月牙海灣和湛藍的海水，一直是來到花蓮必做的事，加上近年縣府推出「日間疊石、夜間賞星」的新玩法，更讓七星潭擁有居高不下的超高人氣。
七星潭的疊石，相傳只要和心愛的人共同在海灘上，將各個圓潤透亮，大小不一的鵝卵石或小石，一顆一顆往上堆疊起超過七顆以上，感情就會受到祝福而長長久久。吸引了不少情侶、夫妻、閨密或好友們朝聖，一同見證「疊石傳說」的祝福，感受滿滿的幸福時光。
這裡同時也是「兩潭自行車道」的起點，旅人可以沿著海岸建築的自行車道，欣賞遼闊的海景視野，岸邊旁則還有翠綠草地妝點的石雕公園，各個精美作品，讓七星潭增添不少藝術氣息。同時也讓人隨時都想停下車來，感受太平洋的風，拍下與七星潭邂逅的各種美麗畫面。運氣好的話，還有機會可以看見數架軍機成隊從頭頂上飛掠而過。
七星潭
地址：花蓮市海岸路
電話：03-8221592
時間：全日開放
廁所：有
警語：七星潭因地形落差大，時常會有「瘋狗浪」出現，建議不要太靠近海面及下水，以防安全。
本文作者:朱智偉
(中時新聞網)
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