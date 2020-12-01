洄瀾灣新天堂樂園位於花蓮南濱路上，建築外觀採用磁磚壁畫，畫作融合了原住民文化的元素，目前是全世界最大的磁磚壁畫，這樣的造型讓人從遠處瞧見就印象深刻。新天堂樂園的開幕，不僅為花蓮增添新的觀光能量，也讓遊客在規劃旅遊去處時多了全新選擇，室內設有親子雙螺旋溜滑梯，美食街、湯姆熊歡樂城等，十分適合親子同樂；此外還有駐櫃品牌以及多樣的常設特賣展，更有威秀影城、VR 體驗等休閒娛樂設施，讓遊客一整天都充實又有趣。

新天堂樂園是許多網美朝聖的景點之一。(圖/花蓮趣提供)

層層堆疊的建築風格在當地十分醒目。(圖/花蓮趣提供)

VR 遊戲吸引不少年輕人體驗。(圖/花蓮趣提供)

位於新天堂樂園大門旁，是最新的熱門打卡點─純白星巴克貨櫃，也是星巴克在全亞洲首間貨櫃屋造型的洄瀾門市，由日本建築大師隈研吾親自設計，以曾駐足世界各大城市碼頭的29 個貨櫃為主體，堆疊打造成倒金字塔型的四層建築。除了外觀特殊，內部裝潢也不馬虎，整體俐落舒適，在靠窗的座位享受玻璃窗灑落下的陽光，感受溫暖又愜意的氣息，再啜飲一口咖啡，體驗專屬這裡的風味。無論是初次到訪或再訪的遊客，一定要將新天堂樂園排進行程中，除了欣賞這兩棟美麗的建築，也用不一樣的方式體驗花蓮情。

新天堂樂園

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

電話：03-8421155

時間：09:30-20:00，假日延長至21:00

廁所：有

本文作者:彭浮

《花蓮趣》35期

(中時新聞網)