順著單車步道往上，立馬就被眼前這座占地約2 公頃的「曼波海洋生態休閒園區」吸引，這裡原本只是整片廣闊的青綠草坪，經過縣府秉持友善環境及永續景觀的精神，與地景藝術規畫師融合生態多樣性植栽，將海洋、音樂等文化藝術融入地景空間，讓民眾可以體驗四季植物的變化，同時園區栽種40 多種植物，包括觀賞草、濱海植物、蜜源植物、香草植物及誘鳥植物等，讓人漫步其中就宛如置身於花海迷宮。

波園區一年四季皆有不同風貌，增添不少幸福浪漫感。(圖/李秉恒)

波園區一年四季皆有不同風貌，增添不少幸福浪漫感。(圖/李秉恒)

園內還有座隆起地表的水泥建築，正是隱藏「四八高地戰備坑道」的私密景點，這座二次世界大戰末期，日軍為了防衛而建立的軍事戰備坑道，全長300 公尺，經過整修後，坑道大體維持素面的水泥建築，牆上噴漆的標示和標語，仍能感受當年駐守於此的國軍弟兄們，堅忍抗敵的精神。

繼續走到前段坑道盡頭，即可見一處空闊臺地，這是過去用來設置對艦巨砲的所在，再往砲臺前方的木棧板觀景平台，相較七星潭沿岸，這裡位處高地的遼闊視野，更能將無敵海景盡收眼底。若想更了解更多坑道的歷史故事，歡迎來訪的前一天先至網路系統預約專業導覽員，帶你一窺坑道的神秘面紗。

戰備坑道內仍保留當年的歷史痕跡。(圖/李秉恒)

曼波海洋生態休閒園區

地址：花蓮市華西路與海岸路口

電話：03-8233575

時間：全日開放

廁所：無

本文作者:朱智偉

《花蓮趣》35期

(中時新聞網)