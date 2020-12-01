緊鄰兩潭自行車道旁的「花蓮港鳥踏石公園」舊名為江口良三郎紀念公園，江口良三郎是日據時代第五任花蓮港廳長，也是催生花蓮港的重要人物。早期臺灣人及琉球漁民為了躲避颱風，在此處建立鳥踏石漁村，也就是現今的鳥踏石聚落遺址，因此公園內可見充滿日式風情的木造鳥居。同時這裡也可欣賞到當年花蓮八景所提的，「築港歸帆」：「千帆收落日，一髮望中原，海上銀濤起，如看萬長奔。」意指的即是花蓮港當年漁船黃昏回港的情景。

花蓮港鳥踏石公園有著濃厚的日式風情。(圖/花蓮趣提供)

而這條自行車道是昔日的「臨港線鐵道」，早期是為了配合築港工程、運送人力、物資等而興建，一旁的「米崙招呼站」就是舊臨港線的其中一個站點，但隨著新鐵道的興起而被取代，如今改建成休息的木造涼亭。若是騎乘累了，不妨在此稍作休息，在綠意盎然的車道內，讓海風輕輕吹著，享受片刻的寧靜。

充滿綠意盎然生機的公園，騎累了不妨在此稍作休息。(圖/花蓮趣提供)

接續往南，可以看見鋪滿木棧道的「曙光橋」，這原是一座火車鐵橋，經縣府整修後，成為提供單車及行人使用的景觀橋，站在橋上除了可以欣賞美崙溪及太平洋的海景，橋頭旁的和平廣場，更設有228 紀念碑、觀海座椅及和平鐘，是處適合觀賞日出的好地方。

在這裡可以享受和煦陽光和海風拂面，讓人心曠神怡。(圖/花蓮趣提供)

花蓮港鳥踏石公園

地址：花蓮市海岸路與民權八街交叉口（沿著樓梯往下即可抵達）

電話：03-8227121

時間：全日開放

廁所：無

本文作者:旭玞

《花蓮趣》35期

(中時新聞網)