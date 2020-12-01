騎上鐵馬，過了花蓮觀光酒廠不久，右邊有一條岔路，沿著這條小徑前進，即可抵達「四八高地」，因高度為海拔48 公尺高而稱之，同時也有人稱此地為「奇萊鼻岬角」。過去原是軍事用地的四八高地，在二次大戰末期，日軍為防止美軍可能的登陸行動，在此設立了兩座防空砲，並配置重砲兵小隊宿舍。戰後國民政府接收臺灣，四八高地也變成政府海防的要塞之一。

奇萊鼻燈塔的美景讓人感覺美不勝收。(圖/花蓮趣)

隨著兩岸對立的氣氛漸漸解禁，四八高地已失去海防意義，加上為了觀光發展，就規劃成自行車道及環保公園。登上四八高地的頂端，可欣賞一望無際的太平洋海景，美麗月牙灣景觀搭配特殊的漁村風貌，一開放後就成為著名的觀光景點。臨著高地拍下的無敵海景美照，只要一上傳社群軟體，常常就羨煞不少朋友目光。

四八高地鳥瞰月牙灣美景。(圖/花蓮趣)

一旁則有交通部航港局管轄的「奇萊鼻燈塔」，為航行於七星潭海域的大小船隻指引方向，同時彷彿也守護著這片美麗海洋。這裡遊客不多，站在這裡，可以放鬆感受到風聲與海浪聲在耳邊拍打，靜靜享受這寬闊的海天一色美景。

四八高地

地址：花蓮市海岸路和華東路

電話：03-8227171

時間：全日開放

廁所：無

奇萊鼻燈塔

地址：花蓮市華東路101 號（花蓮環保公園入口旁）

電話：02-89782900

時間：開燈時間詳見官網

廁所：無

本文作者:旭玞

《花蓮趣》35期

(中時新聞網)