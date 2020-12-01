生活中我們會遇到形形色色的人，有些人個性很直接，情緒都寫在臉上；而有些人則不同，或許他們看上去親切有禮，但內心卻並不如此。星座運勢網站「星座」點出以下4個星座特別有這種「表裡不一」的狀況，讓人感覺他們城府很深，看似無害其實內心非常毒辣！

▍1.天秤座

用四個字概括天秤座那就是「雲淡風輕」，說天秤傻笨蠢那還真不太像，作為風象星座裡最理性的一個，他們只是擅長裝傻罷了，在裝傻和真傻之間游刃有餘，讓人根本看不出，表面上裝做不知道，心裡其實非常精明，看看哪個傻瓜相信，天秤座可以稱作是心機最深，但表面掩飾的最好一個星座。

▍2.摩羯座

摩羯城府很深，尤其是摩羯男，不過城府深也算不得什麼壞事，畢竟要在社會上打滾偶爾總需要用點手段，但是把心機用在自己的愛人身上就有點太不是人了，他們是屬於目的性很強的那種，讓人會有些不舒服，但不會那麼主動的去傷害他人，除非你自己犯賤倒貼上去，被他們傷害了也怪不得別人。

▍3.處女座

處女座的人善於保護自己、封閉自己，有些處女座總以為自己很重要，不能沒有他，表面就對你很好，背後使小伎倆絆倒你，但是絕大部分處女座不會主動去做傷害別人的事情，完全要看別人怎樣對待自己。對朋友也很講義氣，只是如果真正得罪了他，就會記恨很久，抓到機會就報復，看你是朋友還是敵人囉！

▍4.金牛座

金牛座的人很聰明、有心機，但絕對不會外露。怪也只能怪金牛座很懶，有些事早已看穿就是懶得說出來，你們可別以為他們真的傻傻悶悶的，金牛座要是真的計較起來、耍起心機，也是非常毒辣的，千萬不要以為金牛好欺負。可以說金牛是聰明又耿直，也可以說是有心機，但是絕無害人之心。

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(中時新聞網)