拜登的新冠防疫顧問高德爾（Celine Gounder）預言，由於許多美國人不顧防疫建議，堅持返鄉過感恩節，今年許多人恐怕要在加護病房中度過聖誕節了。

數百萬美國人不聽勸，堅持在感恩節假期返鄉過節，現在假期結束，民眾開始返回工作崗位，拜登的新冠防疫顧問高德爾（Celine Gounder）預言，今年許多人恐怕要在加護病房中度過聖誕節了。

不顧美國疾病管制暨預防中心（CDC）的防疫建議，今年仍有數百萬美國人搭乘飛機返鄉過感恩節，現在假期結束，民眾紛紛回歸工作崗位，各大公衛專家也預告，美國將迎來另一波新冠爆炸。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拜登的新冠防疫顧問高德爾28日接受哥倫比亞廣播公司新聞網記者專訪時提出恐怖預言，指出拜登團隊預期，感恩節過後幾周，美國新冠新增病例、住院人數、死亡人數將攀升。

「我們預期感恩節後1至2周，我們會先看到新增病例上升，約1至2周後看到住院人數上升，之後再隔1至2個禮拜就會看到死亡人數。」高德爾說，「很不幸地，那意味著，許多和家人、朋友度過感恩節的人，最終發現他們必須在醫院、加護病房度過聖誕節及新年。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，感恩節假期間，美國疫情數據持續刷新紀錄，29日新冠住院人數創新高，達93,238人，這是最近4天內，住院人數第3度超過9萬人。

同一日，美國新增病例達到109,671例，這是連續27天新增病例超過10萬例；當天新增死亡人數為731人。

布朗大學急診醫師蘭妮（Dr. Megan Ranney）表示，「鑒於目前面臨的狀況，醫院沒有任何辦法可以充分應對，這就像全美50州同時發生天然災害，沒有足夠的病床、足夠的醫護人員，由於全國缺乏準備，目前仍沒有適當的供應。」

(中時新聞網)