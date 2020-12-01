數百萬美國人不聽勸，堅持在感恩節假期返鄉過節，現在假期結束，民眾開始返回工作崗位，拜登的新冠防疫顧問高德爾（Celine Gounder）預言，今年許多人恐怕要在加護病房中度過聖誕節了。
不顧美國疾病管制暨預防中心（CDC）的防疫建議，今年仍有數百萬美國人搭乘飛機返鄉過感恩節，現在假期結束，民眾紛紛回歸工作崗位，各大公衛專家也預告，美國將迎來另一波新冠爆炸。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拜登的新冠防疫顧問高德爾28日接受哥倫比亞廣播公司新聞網記者專訪時提出恐怖預言，指出拜登團隊預期，感恩節過後幾周，美國新冠新增病例、住院人數、死亡人數將攀升。
「我們預期感恩節後1至2周，我們會先看到新增病例上升，約1至2周後看到住院人數上升，之後再隔1至2個禮拜就會看到死亡人數。」高德爾說，「很不幸地，那意味著，許多和家人、朋友度過感恩節的人，最終發現他們必須在醫院、加護病房度過聖誕節及新年。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，感恩節假期間，美國疫情數據持續刷新紀錄，29日新冠住院人數創新高，達93,238人，這是最近4天內，住院人數第3度超過9萬人。
同一日，美國新增病例達到109,671例，這是連續27天新增病例超過10萬例；當天新增死亡人數為731人。
布朗大學急診醫師蘭妮（Dr. Megan Ranney）表示，「鑒於目前面臨的狀況，醫院沒有任何辦法可以充分應對，這就像全美50州同時發生天然災害，沒有足夠的病床、足夠的醫護人員，由於全國缺乏準備，目前仍沒有適當的供應。」
文章來源：Biden COVID-19 adviser: Many who celebrated Thanksgiving with family or friends will be in ICUs over Christmas
文章來源：'A natural disaster ... in all 50 states' is unfolding just as travelers disperse nationwide after Thanksgiving
(中時新聞網)
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