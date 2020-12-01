（中天新聞）

丁怡銘特權風波，越演越烈，中正一分局長陳明志親上火線，說分局的地下停車場，只要民眾洽公，有空位都能停，但記者實測卻被打臉，員警甚至說，停車場不會開放給民眾停，除非是分局內部員工，不僅打臉分局長說法，更讓人質疑，警方全力護航丁怡銘，淪為沙包也在所不惜，資深媒體人謝寒冰表示：「要發動民眾，到中正一分局停車」。

從中正一分局的監視器畫面中，全國民眾都看到，丁怡銘開著私家車直闖中正一分局的地下停車場，站崗的員警量完額溫，連話都沒有問就放行，整個過程不到15秒。儘管分局長陳明志說：「只要民眾洽公，有空位都能停。」，此話卻立刻被基層員警狠狠打臉。

電視台記者喬裝，以民眾的身份來到中正一分局停車場入口，和站崗員警有了以下的對話。

記者喬裝民眾：「可以停車嗎？」

員警：「沒有位子了」

記者喬裝民眾：「下面有幾個是可以讓民眾停的位子？」

員警：「沒有耶」

記者喬裝民眾：「有空位的話，就可以進去？」

員警：「裡面都我們『自己人』停車」

記者喬裝民眾：「都是『自己人』停車?」

記者喬裝民眾：「所以平常沒有開放給民眾停？」

員警：「沒有開放」

丁怡銘真的成為中正一分局的「自己人」嗎？資深媒體人謝寒冰嗆警方，他將要立即發動所有民眾，全部都進入中正一分局的停車場，你要負責給他停車，你不讓他停車的話，你就是歧視民眾。

(中時新聞網)