智障生在大專校院的學習狀況如何？學校如何支持他們？他們畢業後狀況又如何？台灣師範大學教育智庫與特殊教育中心團隊11月30日舉行「智能障礙學生大學教育的再造方案」學術成果發表會，建議教育部讓有招收智障生的大學能夠設計適合智障生的課程，大學也可開設「不以文憑為目的」的自主專班，支持智障生。

台師大特殊教育中心主任胡心慈表示，據教育部2019年特殊教育通報網統計，智能障礙學生就讀大專校院有1348人，約占大學身障生10％。這裡指的「智能障礙學生」須符合經鑑定後智商在70以下，且學習及生活適應能力有嚴重困難者等2項定義。

胡心慈表示，研究團隊花1年時間深度了解2018、2019年畢業於48所大專校院的304位智能障礙生和其輔導員、導師等，結果發現，首先，這304位智障生高中時大多就讀技術型高中服務群科，這類高中以就業為目的，且智障生被設定為在服務產業中擔任「半技術」或「非技術性助理」類工作。

其次，受訪的48所大專校院，高達34校、7成以上是私立科技大學；最後，304位智障生有8成是透過身障生單獨招生方式入學。

受訪的輔導員及任課教師坦言，大學端並未特別為智障生調整課程，因此智障生是和一般學生上一樣的課；資源教室輔導員雖努力提供各種服務，但學生使用率有限。例如僅不到2成智障生申請學習助理人員、學習資源與輔具；生涯轉銜方面稍多，約4至5成智障生會利用就業職缺資訊、參加職場參訪講座等。

據教師們反饋，教師們為了智障生而大幅調整評量形式，並花了許多額外時間指導，但仍面臨許多困難，包括：「學生基本能力弱，使得課業輔導成效有限」、「有的學生生活自理能力不佳，老師及輔導員必須像保母一樣緊盯」、「人際互動不佳，在分組討論時有困難」、「表達能力弱，無法回饋聽懂與否」等；且由於智障生的理解能力弱，較難做到難度高、動作快的操作性工作。但教師們也認為，智障生優點是「能準時上課，能按SOP流程工作」。

調查顯示，智障生多數肯定上大學的經驗，認為增加社會互動機會，但也認為讀書很辛苦；78％智障生能在4年內如期畢業，但僅47％智障生畢業後能順利就業，反而不如高職畢業後的54％就業率。

此外，相較於國外智障者讀大學指的是「中學後的教育方案」，不以拿文憑為目的；台灣智障生讀大學卻硬性規定一定要拿到128個學分。對此研究團隊建議，是否讓大學更彈性修學程，或是讓智障生以拿到學程證明為主，而不是非要讀大學？或是協助已招收智障生的大學調整課程，像胡心慈就曾經幫某所科大的8個通識學分用來加強智障生生涯探索、就業連繫、生涯轉銜等。研究團隊也建議，或可利用大學進修推廣部開設智障生專班，以促進社交互動及職訓為主。

(旺報 )