受到東北季風影響，氣象局今（1）日深夜針對北北基宜花發布豪大雨特報。宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、花蓮地區及大臺北山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

氣象局表示，今（1日）仍為東北季風天氣，桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫雨的機率，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍可能有局部大雨或豪雨發生，請注意，至於新竹以南維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨中部以北、東北部低溫約17、18度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東19至21度。白天桃園以北及宜花高溫約20至23度，竹苗及台東約23-25度；中南部高溫可達27至29度，日夜溫差較大。

另外東北風明顯偏強，氣象局也發布陸上強風特報，桃園至臺南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)