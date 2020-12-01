台灣餐廳種類豐富，陸續都有許多高檔外國餐飲業者進駐台灣，其中和牛料理慢慢在許多餐廳的菜單上出現。最近有網友發現，太多種類餐廳都主打和牛，似乎有氾濫的趨勢，引起網上熱議。內行卻指出台灣和牛料理藏了陷阱，很多人都被坑了。

原PO在PTT上以「和牛是不是太氾濫了」表示，現在每家餐廳都很愛喊「和牛Wagyu」，出現許多和牛壽喜燒、和牛燒肉、和牛壽司、和牛涮涮鍋放題（吃到飽）。他便詢問，這個年頭和牛是不是價值已經被普及化、降低化了？

貼文一出，就有網友指出「和牛本來就不貴」，其實和牛有等級區分，美國、澳洲都有，真正貴的是日本和牛。有些店家利用和牛製造話題，卻沒標示和牛等級，這時不知情的消費者就淪為冤大頭。「一堆都是澳和，才不是和牛…」、「美澳都有買日本和牛回去混種養的也自稱和牛」、「澳洲和牛比一般的美牛還難吃」、「等級低的一堆把人當盤子」。

網友表示，「等級有差啊，日本的和牛都不便宜」、「一堆人不知道品牌和牛跟一般和牛差別」、「不是日本A5、A4的根本都假和牛，一吃就知道了！」。內行指出，真正要吃到好和牛，要看店家拿出履歷，分清楚日本和牛才不容易踩雷。「日本A5有履歷擺給客人看的，近江、神戶每個地方吃得出不同」、「要老闆拿履歷出來判斷真假和牛」、「台灣高級的餐廳 A5和牛也會給你看履歷喔」。

(中時新聞網)