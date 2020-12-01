日前一名溫姓女網友在臉書「爆廢1公社」曬出參加國小6年級女兒的運動會的照片，卻因為她穿著深V上衣加真理褲大秀好身材，意外成為討論亮點，但新聞曝光後，辣媽似乎也遭受不少酸言酸語，讓她相當無奈。

溫姓女網友日前在臉書「爆廢1公社」PO出照片，表示要到女兒運動會當義工，幫40位小朋友化妝，而照片中的她，頂著一頭烏黑長髮，身穿低胸上衣搭配運動外套，下半身則是穿著運動短褲，露出一雙修長美，好身材一覽無遺。

由温靈筱發佈於 2020年11月27日 星期五

尤其，當她微微彎腰幫小朋友認真化妝時，事業線若隱若現更是犯規，照片曝光後，引來許多網友留言「爸爸們要暴動了」、「今天應該是有史以來 運動會最多父親的一天」、「爸爸們肯定比學生多」。

事實上，該名長腿辣媽在參加運動會之前，就曾在臉書打趣說：「女兒學校運動會到底要不要露奶啊……有點擔心現場爸爸們會爆動」，後來果真解放好身材，無奈新聞曝光後，卻遭到不少酸民攻擊，讓她難過大嘆：「因為有些酸民留言真的很過份，我超想哭的。我從來都不會去批評別人傷害別人，有一顆善良的心比什麼都重要。」引來網友安慰她不要太在意，做自己就好。

(中時新聞網)