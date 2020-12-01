「Defense News」30日報導，德國萊茵金屬在先前「任務大師」(Mission Master)地面機器人的基礎上，推出新型地面武裝偵察機器人，全力搶溝歐洲市場。

新版地面武裝偵察機器人，在可伸縮的3.5公尺天線桿上安裝紅外線感測器、監視雷達與360度的照相機。此外，車上還有雷射測距儀、目標指標器，遙控武器塔也裝上7.62公厘機槍。

任務大師武裝偵察機器人設計來執行高風險偵察任務，並讓士兵能安全地傳送即時作戰影像。(圖/取自萊茵金屬推特)

該公司聲明表示，「任務大師武裝偵察機器人設計來執行高風險偵察任務，並讓士兵能安全地傳送即時作戰影像。」

透過PATH自駕套件(PATH kit)，其可進行自動駕駛；萊茵金屬表示，PATH自駕套件可讓任何載具搖身一變成為無人駕駛載台，進而讓多輛載具組合成「狼群」作戰概念，實現1人就能完成通信、傳輸、瞄準等任務目標。

報導中指出，目前全球各地的地面部隊都將目光轉向機器人，只是賦予機器人的自主程度有所不同而已。就整體趨勢來看，目前機器人主要應用於貨運與監視；儘管部分新型機器人攜帶武器，但西方世界多半避免授予其自主開火的權限。

萊茵金屬任務大師地面武裝偵察機器人

報導表示，萊茵金屬的「任務大師」在歐洲市場中將面臨勁敵米爾倫(Milrem)公司的挑戰。米爾倫機器人的THeMIS載具與愛沙尼亞軍隊一起參與由法國領軍的馬利反恐任務，取得不少寶貴的經驗。

此外，在歐洲國防工業發展計畫的支持下，米爾倫還獲得「整合模組化無人地面載具系統」(integrated Modular Unmanned Ground System, iMUGS)，並獲得歐盟3600萬美元的贊助。愛沙尼亞國防官員認為，該計畫雄心萬丈，幾乎可與開發無人地面系統的F-16相比。

不過，2020年春天萊茵金屬已交付4輛「任務大師」給英軍，以做為貨運之用。萊茵金屬表示，這4輛無人載具為英國「機器載具排計畫」(Robotic Platoon Vehicle program)的一部分。該計畫目的在於確認無人駕駛載具提升排層級的戰鬥力與能力到何種程度。

(中時新聞網)