尷尬！太極掌門馬保國 30秒慘被業餘拳擊手KO

每隔幾年大陸就掀起一陣武術打假的風潮，今年5月武術打假再度打爆另一位「宗師級」的太極拳名師馬保國，更厲害的是他藉著慘敗進行網路炒作，還能形成一股新的熱潮，甚至因此驚動中共高層，首次以黨的最高等級媒體《人民日報》重批馬保國「嘩眾取寵、招搖撞騙」。讓人不得懷疑這個滿嘴假話的江湖騙子在被打得鼻青臉腫之際還要勞動黨中央出手壓制，這是從哪裡學來的高強武功？

今年3月在美國終極格鬥大賽(UFC)上，大陸女選手張偉麗擊倒波蘭選手瓊安娜成功衛冕世界冠軍，但「混元形意太極門」掌門人、69歲的馬保國卻公開指稱張偉麗打法很蠢，沒有領會到武術的精髓。因此，「同為江湖兒女，沒有那麼多講究，情願放下門戶之見和性別之囿，親自下場指點張偉麗3分鐘，並保證絕對不傷她，只練內功。」

馬保國從在英國的公園內教老外打太極拳起家，創立門派後返回大陸擴大門戶，善用行銷手段與網路操作，成為大陸家喻戶曉的太極拳宗師。（圖／網路）

交手之後，馬保國鼻青臉腫，賽後不斷聲稱只是與一位愛好健身者過招，只是愛好健身者「偷襲」才導致自己這般模樣。張偉麗的說法則是當時不是要切磋武藝，是要請教馬保國如何治療她的頸椎毛病，但馬保國先出手，張偉麗很本能地防禦並反擊，不料就傷了對方。

今年5月山東淄博又舉辦了一場名為「演武堂之十六」的搏擊賽，由馬保國對陣50歲的搏擊愛好者王慶民。一位是在大陸武術界威名顯赫的宗師，另一位是名不見經傳的搏擊愛好者，觀眾都認為會有點好戲可看。不料上場僅4秒，王慶民隨意出手兩三下，就將馬保國擊倒在地，隨後整場不到30秒的比賽被KO達3次，在第3次直挺挺仰面倒下後，裁判宣布結束比賽，馬保國被送至醫院治療。

網友們對此調侃說：「大師躺下的姿勢就像他為人一樣正直」、「雖然馬大師被KO了，但對方已經被馬大師內功所震傷」、「老外說我們的功夫是花拳繡腿，我還憤憤不平，現在才知道，原來中國的武俠片原來真是騙孩子的」。

馬保國自製的網路視頻，與一位外籍搏擊手對打，被稱作是自導自演的騙局。（圖／網路視頻截圖）

根據馬保國公開的說法，他自稱出生於武術世家，在英國教學5年，培養了3名英國搏擊冠亞軍，有著數百場實戰不敗的記錄，回國後創立渾元形意太極門並擔任掌門，他還發明「接、化、發」這三點實戰奧妙招術，底下有過百名弟子。然而實情如何呢？

馬保國1951年出生一個工農幹部家庭，1970年代參軍入伍。改革開放後，馬保國在高考剛恢復時考上大專和大學，畢業後任公職。2001年，馬保國借錢把兒子送去英國讀書，不料自己卻遭到單位裁員，在經濟困難並遭到追債時，決定前往英國投奔兒子。

在英國期間，他穿起唐裝在公園裡裝模作樣打太極拳，趁著當時的「中國熱」，吸引了一些華人與老外登門求藝。沒幾年就在英國創立混元太極拳協會，開了網站還出版教學影片，隨後更發行中英文版《我在英國教功夫》一書。2013年馬保國和兒子馬曉陽在上海共同創立了渾元形意太極門與上海渾元國術館，主攻富商、企業高管的太極拳健身培訓，賺了不少錢，也打開了名氣。

令人驚奇的是，在2017年太極大師雷雷被著名武林打假第一人徐曉冬KO之後，馬保國體認到富貴險中求的道理，不斷在網上與各種武術名人約架並製造網路話題，為此吸了不少人投入門下。他約徐曉冬比試，網上鬧了很久，最後在比試前一天主動報警，比試還沒開始先發生斷電事故，後來警方出現干預，比試因而終止，徐曉冬也被警方帶走。

與徐曉冬約架後，馬保國深知網路的力量，在百度、微博上保持熱搜的排名，透過流量變現的套路培養粉絲，讓自己成為網路話題人物，再藉由綜藝節目、網路廣告變身為網路紅人。與其他幾位被打趴的武術大師一樣，只要話術高過武術、舌頭硬過拳頭，一樣能賺得盆滿缽滿。

《人民日報》的評論說，這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了。那些熱衷流量、推波助瀾的網路平台，也不應再為這種醜行與鬧劇提供傳播渠道，有關單位也要對網路平台加強監管。這樣的宣示是否真能阻止拿武術炒作網路話題，還是要變個其他方式再搞商業行銷，對馬保國這樣的「網路行銷大師」來說，顯然又會是一場難分難解的大鬥法。

(中時新聞網)