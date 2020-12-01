華府智庫「國防重點」研究員迪派崔施(Daniel DePetris)投書「DefenseNews」，指出現任總統川普雖然不會歌頌北約同盟的重要性，但卻成功打擊北約盟國大搭國防便車的惡習，使其提升軍事預算。甚至，強化北約東翼對俄國的嚇阻力，這些都將成為留給拜登的「美好遺產」。

隨著美大選落幕，拜登將於2021年1月入主白宮。對歐洲大部分領導人而言，送走川普可能讓他們鬆一口氣，更讓他們有著時鐘將往前倒轉回到2016年維持現狀的幻想。迪派崔施認為，做為北約最有力量的國家，美國完全不該讓這種事發生。

迪派崔施主張，儘管川普譴責北約的方式不獲人們認同；但考量到歐洲大陸的國內生產毛額(GDP)高達15.5兆美元，只靠搭便車的方式仰仗美國保障其安全，這完全無法接受。

當然，川普雖然正確地診斷出歐洲國防的沉痾，卻開出江湖郎中的藥單。其對歐洲的嚴詞批評並沒有轉化為具體政策。甚至，美國對歐洲的外交政策根本可視為過去30年的繼承。雖然川普頻頻指責北約盟友對於國防安全過於被動，卻依舊提高對歐洲大陸的國防投資。

在其任內，「歐洲嚇阻倡議」（European Deterrence Initiative）從歐巴馬時期的34億美元，到2019年已膨脹至65億美元。

此外，與歐巴馬政府相同，川普持續讓美軍前往波羅的海進行定期軍演，也讓俄國大感惱火，美俄間「務實的工作關係」因此破壞。川普也和華沙簽署協議，將駐波蘭美軍增加至5500人，還在北約東翼新增美軍事設施，包括1個師部與1個無人機中隊。

雖然白宮將德國士兵撤出的做法讓人吃驚，在抽離的1.2萬士兵中，近半人數是分配到歐洲其他軍事基地。不過，拜登很可能會推翻此一命令。

讓川普「口嫌體正直」、繼續維持過去對歐政策的原因，在於如果放棄這項過去做法，要求北約強化國防的難度就會大幅提升。

作者認為，如果川普在北約一事上有任何成就，就是讓歐洲對自己的未來進行激烈辯論。法國總統馬克宏便意識到，美國對於承擔過多國防責任的反感與日俱增，故呼籲歐洲應更強大與獨立，這與美國利益恰好相符。

因此，迪派崔施建議拜登上臺後，不應輕易向北約盟友高呼「美國回來了」，而是鼓勵並充分利用馬克宏的戰略自主。或許，這對華府很多人來說聽來刺耳。畢竟，這破壞美國對北約的承諾；但如果美國在歐洲的目標是卸下過多的重擔，那麼要求北約國防自主是白宮應該奉行的。

他強調，如果不讓歐洲國防自主，美歐關係就無法朝更公平的方向發展。美國應該放棄「歐洲嚇阻倡議」，聯合防衛研究與發展計畫則應獲得美方更多資助而非削弱，美軍在歐洲的兵力結構也應縮減並調整。

這並不是不能做到，特別是俄國已不像蘇聯時期帶來重大的外部安全威脅。儘管他還是很「殘酷」；但其財富已無法支撐對歐洲長期的損害，也不具備軍事入侵的能力。

(中時新聞網)