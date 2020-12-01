娛樂8點半》以經典電視劇《新白娘子傳奇》紅遍中港台三地的香港女星葉童，其實還有一個同父異母的哥哥也曾在演藝圈中闖蕩，他就是息影多年的三級片天王李中寧。

李中寧當年憑著酷似梁朝偉的帥氣外表，星途被經紀公司TVB看好，與郭富城、邱淑貞、李婉華等列為「銀河十星」力捧。可惜後來被公司炒魷魚，令李中寧只好另尋出路，轉型拍攝三級片，第一部片《三度誘惑》與亞姐冠軍邱月清合演，結果一炮而紅創下千萬港幣票房，也正式開啟李中寧的三級片之路。

李中寧2016年被曝悄悄返回香港當保全，工作敬業又認真。(取自東網)

不過李中寧在1995年拍完電影《信有明天》，突然淡出演藝圈，整整消失超過20年，直到2016年李中寧才被港媒披露驚人現況！原來李中寧在消失的這段期間，都待在英國，還在當地開餐廳，但後來他還是選擇回到最熟悉的故鄉，並順利考取證照轉行當保全。

當年李中寧被發現在一棟商業大樓當保全，整個人明顯胖了許多，每天工作約12小時，每月收入只夠應付基本開銷，他更以8字來形容現況，「生意失敗，年老無依。」還自爆被診斷出腦退化。

從昔日日進斗金的當紅三級片男星到只能糊口飯吃的保全，李中寧樂觀看待人生轉變。他直言拍戲很痛苦，演員這個行業他一點也不留念，最高紀錄曾長達5天4夜沒睡覺，太傷肝了，也會搞壞身體。所有這幾年有人找他客串復出，李中寧一律婉拒。

李中寧其實與葉童是同父異母的兄妹，兩人關係疏離。(本報系資料照)

其實李中寧被曝在當保全一事，也有港媒跑去問了葉童回應。不過葉童坦言與李中寧這位同父異母的哥哥關係疏離，不只不清楚李中寧回香港，連對方進演藝圈都不知道，只知有個哥哥在英國。

葉童還說，她人生只見過李中寧3次，第一次是她去英國探望，第二次是爸爸過世，最後一次就是她結婚，更表示不會刻意去找李中寧，稱命運是奇妙的事，有緣就會相見。

(中時新聞網)