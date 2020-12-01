擁有33年歷史、萬華在地的麵包老店「喜相逢西點麵包店」30日結束營業！根據萬華當地粉專「六庄」的公告顯示，台北市萬華區經典麵包老店「喜相逢西點麵包店」正式結束營業，貼文發出後，許多在地人相當不捨，甚至有人表示從小都是吃他們家的麵包長大，如今只能帶著依依不捨的心情說，「謝謝你們，辛苦了」。

萬華當地粉專「六庄」寫下喜相逢歇業原因，「今日是喜相逢麵包店的最後一天，從1987年開業至今，老闆說真的累了」，「謝謝喜相逢在加蚋仔服務這麼久，老闆老闆娘好好休息，我們會記得你爽朗的笑容，祝福你們身體健康一切順利唷」！

萬華當地粉專「六庄」寫下喜相逢歇業原因，「老粄累了」！（圖／翻攝自@WonderfulGalaa臉書）

根據「六庄」的小編表示，今日到喜相逢搜刮最後的蛋糕、點心，看見好多人站在店裡，深怕自己再也吃不到，還有人一天去上2、3次，甚至有客人在店內拍照還被笑「是不是要哭了」。

喜相逢歇業消息一傳出，網友紛紛留言，「我好愛他們的三色蛋糕和泡芙」，也有人說喜相逢最著名的「黑森林蛋糕」深受當地人的喜愛，得知歇業消息不捨直呼，「便宜好吃的喜相逢不知道餵養了多少加蚋仔人，相信大家多少都吃過他們的黑森林蛋糕，這種傳統純粹的生日蛋糕現在越來越難找了…」。

喜相逢西點麵包店從1987年開業至今，便宜又好吃的蛋糕可是在地人推薦的特色美食店家，沒想到30日式喜相逢經營的最後一天，還有人說，「天啊，好捨不得喔，那我們家以後的蛋糕該怎麼辦」、「這是我小時候吃到大的麵包店，竟然…」，這種傳統又純粹的西點麵包店家，隨著時間的流逝，加上老闆的年歲增長也逐漸凋零，只能說在2020年的最後一個月，這種傳統的味道也越來越難找了。

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(中時新聞網)