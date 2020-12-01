吳慷仁、邵雨薇日前爽快認愛，讓這樁懸了2年的緋聞終於浮出檯面，兩人對感情話題也十分大方，展現出已有「共譜未來」的跡象。本刊也在11月中捕獲這對愛侶，在認愛隔天甜蜜約會，享受這段公開的交往關係，一晚連看了2場電影，有愛人陪伴果然一點都不會累。

光棍節（十一月十一日）當天大方認愛的吳慷仁和邵雨薇，隔天晚間約七點，就一同現身台北市西門町的電影院。小倆口取票後，各自到洗手間報到，先解放完畢的吳慷仁，拿著兩杯飲料等候邵雨薇現身，隨後一起走進影廳欣賞電影。

吳慷仁、邵雨薇戴著帽子和口罩，隱身人群中準備看電影。（圖／本刊攝影組）

電影於九點十三分散場後，吳慷仁和邵雨薇走出戲院，在門口遇到李玉璽和范少勳等人，但小倆口只是向對方打個招呼、說不到幾句話便快步離開，急著享受兩人時光。

散場後遇到范少勳（右1）和李玉璽（右2），吳慷仁與邵雨薇僅打聲個招呼就快速離開。（圖／本刊攝影組）

直到走進人少的暗巷，兩人才漸漸放慢腳步，吳慷仁開始抽起菸，邵雨薇則一路走馬看花，找尋中意的用餐地點。後來兩人停在一家餐飲店前，研究了一會兒，餐點似乎沒引起他們的興趣，於是繼續邁開腳步，急急忙忙地前往下一站。

剛看完電影，小倆口便轉往另一家戲院買票；到居酒屋用餐前，邵雨薇還仔細用手機查評價。（圖／本刊攝影組）

剛看完電影，小倆口便轉往另一家戲院買票；到居酒屋用餐前，邵雨薇還仔細用手機查評價。

九點二十一分，兩人竟走到另一家戲院，準備看下一部電影；這對情侶檔先是一起乖乖排隊，接著由吳慷仁掏出錢包付帳。買完票後，兩人先是到戲院對面的餐廳看了一眼，大概也是不合胃口，邵雨薇便一邊用手機搜尋店家，一邊和吳慷仁討論；取得共識後，兩人立刻快步走進一家居酒屋用餐。

本刊今年6月曾拍到吳慷仁獨自現身台北市的「城市舞台」，支持邵雨薇主演的舞台劇。（圖／本刊攝影組）

雖然吳慷仁和邵雨薇曾分開一年，但去年底和今年六月，男方分別被本刊拍到低調力挺女方的演唱會和舞台劇，證實感情依舊。如今雙方不排斥往結婚發展，談起男友，邵雨薇甚至金句連發「喜歡一個人沒有原因，就是莫名的喜歡」、「找不到比他對我更好的人」。她還透露，心中的夢幻婚禮地點，是日本輕井澤的石之教堂或北海道水之教堂，雖然擔心花費，但以吳慷仁的吸金能力，絕對不是問題。

邵雨薇最近受邀參與攝影展，在鏡頭前秀出刺青，展現戀愛中小女人的氛圍。（圖／無常時尚名人攝影展提供）

(中時新聞網)