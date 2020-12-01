2020年實在是艱難一年，碰上新冠肺炎疫情，讓很多人頓悟要珍惜當下，演藝圈冒出很多大方認愛的案例，像吳慷仁、邵雨薇之外，范逸臣默認田中千繪是愛人、梁靜茹認愛總裁等，讓這辛苦的一年總算是有些幸福的消息。

田中千繪及范逸臣自合作電影《海角七号》後，情纏12年始終不認愛，直到9月被本刊拍到一同採買後返家的恩愛畫面，范逸臣才默認對方是「愛人」，田中千繪也透過經紀人回應：「2020年沒人知道下一秒會發生什麼事情，請給他們空間」間接承認兩人關係，希望外界多給空間。

梁靜茹離婚1年多後，鬆口有「喝咖啡的對象」，11月初本刊曝光她與霸氣總裁林達光熱吻，被問到新對象時，還露出甜蜜燦笑，粉絲也樂見其成紛紛送上祝福。

李運慶9月被本刊拍到接送洪詩去聚會，李運慶明明沒喝酒，卻找了代駕開車，與洪詩窩在後座黏TT調情，約會過程奇特又不失浪漫，戀情遭披露後，隨即大方認愛。

(中時新聞網)