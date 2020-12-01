位於高雄市前鎮區瑞北路永豐街一代的「瑞北夜市」，近年盛況甚至超越外縣市民眾所熟悉的六合夜市和瑞豐夜市，是高雄市居民心中首選的夜市之一，然而，走過40年的瑞北夜市卻是占地為王非法存在，遭控長期汙染環境、占用道路危害交通安全，「如果不是市府縱容，怎麼會有這種宛如惡霸的夜市存在。」在當地居民極力反對下，今年11月11日開始，瑞北夜市正式進加護病房，高雄市議會在12月14日決定瑞北夜市的生死。

鄰近瑞豐國中的瑞北夜市早年是一處「商展」，每到周三和周六晚間，許多商家總會不約而同地在校園圍牆旁擺攤，後來漸漸形成一個市集，最後演變為瑞北夜市，至今超過上百個大小攤位。話雖如此，擁有40年歷史的瑞北夜市始終沒有合法化，衍生的亂象成為當地居民口中的毒瘤。

夜市附近居民控訴，瑞北攤商霸地擺攤，尤其飲食攤位直接在地上清洗碗盤，洗碗水和餿水就倒入水溝，造成長期髒亂。（圖／民眾提供）

本刊直擊，11月21日周六晚間10點多，綿延將近1公里的瑞北夜市，擠滿密麻人潮，大啖各式各樣的美食，大馬路頓時成為人行步道，四處可見違規情事。

此外，11月25日週三下午4點多，多位攤商就把貨車停在瑞北路兩側，有些小貨車還大喇喇地橫停在路中間，甚至有攤商拉著電線橫越馬路，插在對街的住家牆壁電箱。這些攤商根本就把大馬路當成卸貨區，絲毫不顧人車爭道，奮力的搬運生財工具，不少民眾面露無奈，翻了白眼。

不只造成交通混亂，居民甚至還被惡行惡狀的攤商言語脅迫，讓他們更加氣憤，認為攤商霸路設攤已經很過分，竟然還蠻橫無理嗆在地居民，居民痛批，如果市府再縱容放任，他們將串聯抗爭到底。

住在瑞北夜市附近的居民就算門前沒有被擺攤，也可能會遭來逛夜市的車輛塞爆。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)