高雄市前鎮區的瑞北夜市，是許多老高雄人的回憶，具有100多攤的規模，但40多年來卻是占用道路擺攤，造成交通不便，環境髒亂，又遲遲無法取得居民同意，依照高雄市府制定的落日條款，瑞北夜市應該要走入歷史，但沒想到攤商趁著遞交居民同意書的過渡期，依舊營業，引發居民不滿。

每周固定上演二次的「瑞北亂象」，對於當地居民而言，更是一場夢魘。「我和我先生都中風，行動不便，有次我先生發病叫了救護車，結果救護車被攤商和人潮堵在馬路上，人命關天，我急得哭了出來，他們（攤商）簡直罔顧人命。」住在瑞北夜市周邊的一位太太說。

夜市住家旁遭沒有公德心的民眾大小便，環境的髒亂和惡臭，成為居民強烈反對瑞北夜市存在的主因之一。（圖／民眾提供）

當地住戶林小姐則抱怨，除了停在自家門口的機車經常被移動，攤販霸路擋門害她有家歸不得，「我後來不讓攤商在家門口擺攤，竟然有黑衣人持棍棒上門，威脅我說：『妳們家有違建，被人檢舉可能會很麻煩。』」更離譜的是，林小姐住家門口還一度遭人傾倒餿水，搞的臭氣熏天，「簡直就是乞丐趕廟公。」

販賣飲食的攤商直接在地上清洗碗盤，洗碗水和餿水就倒入水溝，製造環境髒亂，衛生情況堪慮。（圖／民眾提供）

陳先生也是瑞北夜市的受害者，「我家門口是滷味攤，旁邊還賣燒烤，對面賣爆米花，斜對角則賣牛排和東山鴨頭，這些味道幾乎都會同時飄進我們家，衣服、家具飄上味道後，總是久久無法散去，真的是名符其實的「五味雜陳」。而許多民眾在防火巷內隨意大小便，也讓居民無法忍受。

住在瑞北夜市附近的居民就算門前沒有被擺攤，也可能會遭來逛夜市的車輛塞爆。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)