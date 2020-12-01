高雄市老字號的「瑞北夜市」存廢問題引發爭議，由於遲遲未合法申請登記，原訂在今年的11月11日熄燈，攤商卻照常營運，就算一個晚上警察連續開出34張罰單，攤商也沒在怕。40年夜市違法經營，政府關不掉，住戶不堪其擾，怒轟市府無作為。

面對當地居民的抗議，瑞北夜市攤商也很無奈，一名賣爆米花攤商說，「我在這裡擺攤快要10年，只是做個小生意，這也是地區性的夜市，都有固定的人潮，如果移往別的地方，人潮恐怕就沒了。」賣手機配件的小張從小就住在夜市附近，也看著夜市「長大」，「我退伍後找不到工作，前陣子才來這邊擺攤討生活，「想不到擺沒多久就要解散」。

夜市霸地擺攤的亂象，每周固定上演二次，除了阻擋原本的當地店家出入，也嚴重影響居民生活。（圖／宋岱融攝）

他認為夜市1周只有營業2天，只要做好環境清潔，合法管理絕對可以繁榮地方，讓市政府和攤商雙贏，居民也不會抱怨，「政府片面禁止擺攤，應該要有完整的配套措施，讓攤商與住戶間取得平衡點，才能讓這個具有歷史意義的夜市延續下去。

高雄市一家音響店老闆是瑞北夜市的常客，聽聞瑞北夜市合法卡關，他相當感傷，「瑞北夜市能夠吸引人潮，是因為有很有名的必吃小吃，像是臭臭鍋，還有粉圓冰等。」

夜市住家旁遭沒有公德心的民眾大小便，環境的髒亂和惡臭，成為居民強烈反對瑞北夜市存在的主因之一。（圖／民眾提供）

為了合法化，瑞北夜市今年成立管委會，一名成員透露，瑞北攤商已經列入經發局輔導，經發局也希望攤商能夠做好自主管理，維護環境衛生，減少噪音干擾，盡速和住戶達成共識，同時要求我們少對外發言，以免加深和住戶的對立。」

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(中時新聞網)