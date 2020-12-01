在高雄有40年歷史的「瑞北夜市」，因為攤販長期占用道路營業，嚴重影響當地居民的生活，2012年間，高雄市政府訂定《攤販臨時集中場管理自治條例》落日條款，要求瑞北夜市的攤販須取得逾半數當地居民同意，才能就地合法化。然而，攤商和居民始終無法達成共識，高雄市政府二度展延，今年的11月11日為最後期限，卻又因為攤商陳情，市府又將審查案丟回市議會，才會讓攤商得以喘息，但此舉卻引起居民強烈不滿。

本刊調查，瑞北夜市攤商擔心生計受到影響，日前聯合陳情，高雄市政府經發局又將案子再丟回市議會決議，高雄市議員蔡武宏表示，市議會已經收到市政府送交的瑞北夜市存廢與否的審議內容，議會預定會在12月14日公布審議結果，屆時將依居民同意書、專家評估等決定瑞北夜市存廢。

對此當地瑞興里里長黃登科痛批，「攤販至今没取得多數居民的同意書，也沒通過市府的審查，經發局卻要把此案送回議會再審，簡直莫名其妙。」他研判，政府及民代不敢得罪攤商，全是為了選舉考量。

居民抗議高雄前鎮區的瑞北夜市，已經非法擺攤超過40年，造成環境髒亂，今年的8月，里長也帶領居民到市府抗議。（圖／民眾提供）

有住戶也怒批，市府的公權力根本沒有發揮作用，落日條款形同虛設，「市府要替我們住戶著想，拿出魄力依法行政，還路於民。」

高雄市政府經發局主秘呂德育指出，由於瑞北夜市的攤商，幾乎都設置在騎樓下或是民眾住家前，審查合法的前提要件，是必須取得半數以上居民同意書，目前經發局收到的住戶同意書，同意週三營業的約有4成，同意週六營業的約有4成5，皆未通過半數門檻，「市議會12月14日決議後，我們行政機關就會依法行政，這段過渡期，經發局將持續主動提供攤商輔導協助。」

高雄市警方則強調，每逢瑞北夜市營業時間，警方都會陪同經發局人員到場勸導、維護秩序和疏導交通，只要市府命令「禁止擺攤」，警方絕對依法執行，絕不寬貸。

瑞北攤商無視法令，每到營業日，都占用道路營業，造成當地嚴重塞車，居民返家成了可怕的夢靨。（圖／宋岱融攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)