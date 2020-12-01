杜偉新投資理財的過程，並非一帆風順。他當兵時聽學長報明牌，感覺投資股票很好賺，便躍躍欲試，但他當時不熟悉個股，在軍中也不便看盤及下單，所以決定買台股基金。他以績效排名與基金名稱是否「順眼」為選擇標準，每次單筆投入，小賺幾個百分比就贖回，看到淨值跌下來就再買進，結果扣掉手續費後，沒賺也沒賠。

退伍後，已取得教師證卻不想當學校老師的杜偉新，待過出版社和補習班，也做過生前契約業務，薪水都相當微薄，好在他的花費很低，每月房租加生活費頂多才一萬元，簡單過活之餘，還能有一點積蓄投入股市。但二○○八年的金融風暴，讓他的資產瞬間砍半，他只好忍痛贖回，當時銀行帳戶裡剩不到十萬元。

熱愛大自然的杜偉新，一有空就到郊外運動。（圖／杜偉新提供）

為了求生存，杜偉新二十七歲時毅然決定轉換跑道，加入光電公司工程師的行列，較高的薪資讓他存了不少錢，也再度興起投資的念頭。考慮到基金手續費變貴，他決定嘗試投資個股，當時很多人搶買「中華電信」（2412），他便跟著買，持有一年後，他發現價差加上配息，賺得比台股基金還多，而此次獲利，讓他更堅定投資股市的決心。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)