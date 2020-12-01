了找出值得投資的股票，杜偉新透過上網找資料、閱讀理財書籍及股市研究相關論文等，持續鑽研財報分析與選股方法。當時還不流行「存股」，但已有投資達人推行「以高殖利率為選股標準」的觀念，其中最吸引杜偉新的是「雪球股達人」溫國信提出的「現金殖利率評價法」，此法結合「現金殖利率逾六．二五％」及「股價淨值比低於二倍」的條件選股，可找出高殖利率股票的最佳進場時間點。

受到溫國信選股法的啟發，杜偉新在八年前自創一套選股原則，將其命名為「溫公線」並註冊商標，並以此獨家開設投資課程。

杜偉新自創溫公線並申請商標，希望能將這套選股模式商業化。（圖／杜偉新提供）

「所謂溫公線，是將個股前五年平均殖利率乘以十六得出的數值線；把溫公線畫在K線圖上，觀察溫公線與股價的關係，股價低於溫公線的時點可進場，反之則不宜進場。」杜偉新解釋，溫公線是用歷史平均配息當基準的計算結果，因此若買在溫公線以下，配息的獲利預期較高，若套用在殖利率逾六．二五％的個股，配息獲利自然也較有機會超過六．二五％；長期來看，透過溫公線可以抓到多年來的低點，確保進場成本低，從而減少投資風險。

杜偉新研發以投資為主題的桌遊，用寓教於樂的方式幫更多人建立正確的理財觀念。（圖／杜偉新提供）

以「喬福」（1540）為例，二○一七年中的股價在溫公線以下，杜偉新在此時買進，等到二○一九年月線連四紅且超越溫公線之後賣出，兩年下來的配息加上價差，獲利五三．五％。

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(中時新聞網)