天團五月天小師妹紀家盈（家家）單身2年，日前自爆桃花開，透露身邊有不錯的吃飯約會對象，正在觀察中。11月12日晚間，本刊記者行經西門町時，恰巧撞見家家正坐在一間居酒屋外的露天座位，還來不及尋找她口中的「觀察對象」，目光就被她大快朵頤的進食秀深深吸引；用餐後，家家與一名「馬尾女」踩街，兩人始終十指緊扣，對方還一度嘟嘴看似討親，接著彼此深情對望抱緊處理，感情濃烈指數破表！

在11月12日周四近晚間十點，台北市西門町電影街人煙稀少，一片寂靜，巷弄裡突然傳出一個熟悉的聲音，本刊記者尋聲望過去，原來是「靈魂歌姬」家家正在一家居酒屋的戶外座位區，開心地與友人們暢聊，只見她的手也沒閒著，拿著筷子夾起桌上的食物，一口接一口送進嘴裡。當時，家家的身旁是兩名女性友人，像是一場姐妹淘的聚會；本刊記者左看右看，都沒找到家家自曝的「觀察中約會對象」。

相約兩位女性友人聚餐的家家，看到美食當前顧不得藝人形象，大快朵頤起來。（圖／本刊攝影組）

家家與姐妹們除了大口豪邁吃喝，聊得相當起勁的她，更不時送上呲牙裂嘴的浮誇表情，完全可做成通訊軟體的表情包，也看得出家家是個性情中人。相較之下，兩名好友大多只是專心地聽著家家開講，真的是懂得靜靜傾聽的好麻吉。

期間，一有粉絲認出要求合照時，家家不僅來者不拒一口答應，還親自操刀自拍，拍完後再加碼附送可愛撒嬌的逗趣表情，十分寵粉；給足粉絲滿滿紀念品的她，自己也開心笑到合不攏嘴，心情非常愉悅。

家家在用餐空檔揪「馬尾女」躲到一旁聊天，吃完飯後還一同逛超商，兩人全程十指緊扣，看得出來交情匪淺。（圖／本刊攝影組）

經過近一個小時的歡樂時光，這三朵花終於結帳離開，其中，穿著黑衣的女子戴上口罩後，獨自先行告別，家家則和另一名「馬尾女」，十指交扣地轉進一家便利商店，兩人連在店內都捨不得鬆手。不知是否由於酒精催化的關係，穿著橫條紋上衣的馬尾女，突然對著家家嘟起嘴，接著兩人深情對望許久，再緊緊抱在一起，之後又重複一次「對望相擁」的動作。

結束姐妹淘聚餐後，「馬尾女」突然在大街上對著家家嘟起嘴來，非常俏皮。（圖／本刊攝影組）

緊接著家家與「馬尾女」又上演深情對望相擁橋段，情緒起伏之大，直逼八點檔鄉土劇。（圖／本刊攝影組）

兩人看似抱好、抱滿後，緊緊牽起對方的小手，一路散步到路口，準備要搭車離開。不過，當一輛小黃停下準備載客時，家家揮手示意不搭車，兩人轉往小巷內時，卻又一起搭上另一輛小黃離去。

最後兩人又緊抱一起，看來好姐妹情誼，比下肚的酒精還要濃烈。（圖／本刊攝影組）

或許是喝到太嗨，一時忘記已先行叫車的家家，攔下路旁小黃後，又揮手示意不搭車。（圖／本刊攝影組）

其實，家家和馬尾女在餐敘時，就曾趁著空檔躲到一旁聊天，全程更是牽緊緊、攬牢牢，看得出交情匪淺。

對於本刊直擊家家和馬尾女在大街上做出擁抱、牽手等親密舉動，家家所屬的「相信音樂」表示，兩人就是好姐妹，「家家和閨密之間很要好，那天喝開了比較開心。」

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

(中時新聞網)